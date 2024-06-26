Глава МИД Британии Кэмерон: Украину не пригласят в НАТО на ближайшем саммите

На ближайшем саммите НАТО Украина не получит приглашения в альянс и не должна с этим спорить. Об этом глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил пранкерам Вовану и Лексусу, которые представились бывшим украинским лидером Петром Порошенко.
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