Глава МИД Британии Кэмерон: Украину не пригласят в НАТО на ближайшем саммите

На ближайшем саммите НАТО Украина не получит приглашения в альянс и не должна с этим спорить. Об этом глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил пранкерам Вовану и Лексусу, которые представились бывшим украинским лидером Петром Порошенко.