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Индикар. Эрикссон выиграл первую гонку сезона после столкновения лидеров Грожана и Маклоклина

Победителем первой гонки сезона-2023 «Индикара» и лидером чемпионата стал пилот «Чип Гэнасси» и экс-гонщик «Формулы-1» Маркус Эрикссон.

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