973 Gallery объявила об открытии и запуске первой выставки «Prologos»

Онлайн-галерея современного искусства 973 Gallery объявляет об открытии и запуске первой выставки «Prologos», которую можно будет посетить в виртуальном пространстве online viewing room с 21 ноября по 31 января 2025 года.
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