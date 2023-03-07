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«Момент открытия»: лучшие снимки медицинского конкурса фотографий

«Момент открытия»: лучшие снимки медицинского конкурса фотографий

Синие лимфатические сети среди кровеносных сосудов (фиолетовые) и иммунных клеток (желтые). Лимфатическая сеть отвечает за удаление отходов в здоровых клетках, но она может быть поражена раковыми клетками и затем использоваться для распространения опухолевых клеток по всему телу / ©Dr Daniyal Jafree/Radu Polschi/Aleksandra Letunovska/Reem Al-Saadi/ На изображении показано поперечное сечение симулированного мозга, используемого для изучения потенциальных методов лечения эпилепсии у детей.

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