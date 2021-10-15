Психотерапевт Мисевич дала советы по борьбе с депрессией после COVID-19

Люди, переболевшие COVID-19, могут сталкиваться с депрессией даже через полгода после выздоровления. Об этом рассказала психотерапевт сети клиник «РЖД-Медицина» Нижнего Новгорода, главный внештатный психиатр-нарколог ЦДЗ ОАО «РЖД» Екатерина Мисевич.