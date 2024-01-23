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День штурмана Военно-Морского Флота России

День штурмана Военно-Морского Флота России

С момента своего образования и до сегодняшнего времени российский флот претерпел немало изменений. Чего только стоят современные корабли и АПЛ, которые буквально напичканы электроникой, сильно облегчающей жизнь командному составу.

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