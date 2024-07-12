Zab.ru
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zab.ru

226 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    эта ковиди или дура или провокаторСенатор Ковитиди:...
  • лина любимцева
    Партийные списки должны быть паритетными.Юрий Кон прокомме...
  • лина любимцева
    ШТРАФОВАТЬ нужно такие УКашки, чтобы пиджаки заворачивались. А потом ГНАТЬ поганой метлой...Подвал многокварт...

Председатель Заксобрания высказался о кадровой чехарде в краевом правительстве

Председатель Заксобрания высказался о кадровой чехарде в краевом правительстве

В ходе пресс-конференции с председателем правительства Заксобрания Забайкалья была затронута тема кадрового дефицита в краевом правительстве — Юрий Кон признал очевидной проблему часто меняющихся министров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх