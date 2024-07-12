Председатель Заксобрания высказался о кадровой чехарде в краевом правительстве

В ходе пресс-конференции с председателем правительства Заксобрания Забайкалья была затронута тема кадрового дефицита в краевом правительстве — Юрий Кон признал очевидной проблему часто меняющихся министров.
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