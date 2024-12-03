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Политика как она есть

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Парламент Франции 4 декабря обсудит вотум недоверия правительству

Парламент Франции 4 декабря обсудит вотум недоверия правительству

Прошло всего два месяца после назначения Мишеля Барнье на пост главы французского правительства, и вот реальная угроза отправиться в отставку нависла над ним и над его с большим трудом сформированным кабинетом министров.

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