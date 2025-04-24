Про уродов без людей: когда экспонаты Кунсткамеры вернутся к публике

Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) расширит экспозицию анатомических коллекций, сделает открытые фондохранилища и реконструирует фасад здания, построенного еще при первом российском императоре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии