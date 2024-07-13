Транспортировка газа из России через Украину достигла 42,4 миллиона кубометров в сутки. «Газпром» поделился цифрами, фигурирующими в объемах поставок.
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Транспортировка газа из России через Украину достигла 42,4 миллиона кубометров в сутки. «Газпром» поделился цифрами, фигурирующими в объемах поставок.
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