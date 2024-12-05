Жителям Нижнего Новгорода напомнили о необходимости ежегодной проверки газового оборудования

Соблюдение правил поможет избежать несчастных случаев и пожаров Жителям Нижнего Новгорода порекомендовали проверять газовое оборудование в своих домах и квартирах не реже одного раза в год для снижения рисков возникновения пожаров и несчастных случаев.
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