РИА: житель Новогродовки рассказал, как два года скрывался от мобилизации в ВСУ

Житель Новогродовки в Донецкой народной республике (ДНР) в беседе с РИА Новости рассказал, что до перехода города под контроль Вооруженных сил России ему приходилось долгое время прятаться дома от мобилизации.
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