Заноза
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Заноза

14 185 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Демин
    Все именно так. Украины нет. Есть окраина России.Момент истины
  • Алиса Майская
    Сара извертелась вся на пути к власти. Дама она неглупая, но уж слишком "гибкая" - то она "левая", то сближается с кр...Без альтернативы:...
  • Семен Демин
    Зеленский для США действительно дорогой. 200 млрд. зеленых не шутка.Последние события...

Без альтернативы: Германия выберет разброд и шатания

Без альтернативы: Германия выберет разброд и шатания

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Результаты завтрашних выборов в немецкий бундестаг одновременно очевидны и непредсказуемы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михалыч
Сара ошиблась из-за обвинения в адрес Путина!
Ответить
17 час.
АМ
Алиса Майская
Сара извертелась вся на пути к власти. Дама она неглупая, но уж слишком &quot;гибкая&quot; - то она &quot;левая&quot;, то сближается с крайне &quot;правыми&quot;... такая несерьезная позиция говорит только об одном - очень хочется власти.
Ответить
1 час.
наверх