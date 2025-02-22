© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Результаты завтрашних выборов в немецкий бундестаг одновременно очевидны и непредсказуемы.
Без альтернативы: Германия выберет разброд и шатания
Комментарии
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Михалыч
Сара ошиблась из-за обвинения в адрес Путина!
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17 час.
АМ
Алиса Майская
Сара извертелась вся на пути к власти. Дама она неглупая, но уж слишком "гибкая" - то она "левая", то сближается с крайне "правыми"... такая несерьезная позиция говорит только об одном - очень хочется власти.
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1 час.
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