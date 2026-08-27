КДК Талалаеву не поверил – наставника «Балтики» убрали с лавки на 4 матча РПЛ. Предыдущие «концерты» стали отягчающим фактором

КДК РФС дисквалифицировал главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева на 4 матча чемпионата России за оскорбительное поведение в игре 5-го тура РПЛ против казанского «Рубина» (1:1), сообщает официальный сайте РФС.
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