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Спорт Уик-Энд

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КДК Талалаеву не поверил – наставника «Балтики» убрали с лавки на 4 матча РПЛ. Предыдущие «концерты» стали отягчающим фактором

КДК Талалаеву не поверил – наставника «Балтики» убрали с лавки на 4 матча РПЛ. Предыдущие «концерты» стали отягчающим фактором

КДК РФС дисквалифицировал главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева на 4 матча чемпионата России за оскорбительное поведение в игре 5-го тура РПЛ против казанского «Рубина» (1:1), сообщает официальный сайте РФС.

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