В Париже ввели ограничения для местных жителей из-за Олимпиады

Она будет проходить непосредственно в городе с 26 июля по 11 августа. На улицах французской столицы устанавливают рамки и ограждения, некоторые жители в определенные часы не смогут выходить из дома, горожанам выдают спецпропускаПеред Олимпийскими играми мэрия французской столицы установила в городе 45 тысяч металлических ограждений.
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