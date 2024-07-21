В Париже ввели ограничения для местных жителей из-за Олимпиады

Она будет проходить непосредственно в городе с 26 июля по 11 августа. На улицах французской столицы устанавливают рамки и ограждения, некоторые жители в определенные часы не смогут выходить из дома, горожанам выдают спецпропускаПеред Олимпийскими играми мэрия французской столицы установила в городе 45 тысяч металлических ограждений.