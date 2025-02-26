В Калуге наркополицейские совместно с медиками провели профилактическое мероприятие для студентов

По инициативе члена Общественного совета при региональном управлении МВД России Игоря Горбачева сотрудники Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Калужской области совместно с врачами Областного наркологического диспансера в целях профилактики наркомании среди подростков и молодежи, формирования у них навыков здорового образа жизни организовали встречу со студентами Среднерусского колледжа управления и бизнеса.