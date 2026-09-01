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Газета.ру

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Блогер Столяров хочет отдать сына в Суворовское училище и научить стирать носки

Блогер Столяров хочет отдать сына в Суворовское училище и научить стирать носки

Фитнес-блогер Алексей Столяров рассказал, что планирует воспитывать сына в строгости и приучать к самостоятельности с ранних лет.

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