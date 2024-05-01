Как правильно выбрать и хранить кулич к Пасхе 2024

Кулич – традиционная выпечка на православную Пасху. Некоторые предпочитают готовить кулич самостоятельно, как делали наши бабушки и прабабушки, другие же в силу разных причин предпочитают покупать в магазине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии