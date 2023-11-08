В Курганской области прогнозируют туман и дождь со снегом. Скрин

В Курганской области прогнозируют туман ночью и утром 9 ноября, а также дождь со снегом днем. Об этом сообщается на официальном сайте регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).
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