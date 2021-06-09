Купер о «Каролине» и «Флориде»: «Две серии в этом году стали самыми тяжелыми из тех, что были у «Тампы»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал выход в финал Востока после победы над «Каролиной» (2:0, 4-1) в серии 2-го раунда Кубка Стэнли.
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