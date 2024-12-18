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Роскомнадзор не намерен собирать сведения об интернет-пользователях, обходящих блокировки сайтов

Роскомнадзор не намерен собирать сведения об интернет-пользователях, обходящих блокировки сайтов

Роскомнадзор (РКН) опроверг появившуся ранее информацию о том, что ведомство якобы намерено собирать идентификационные и другие персональные сведения об интернет-пользователях, которые заходят на заблокированные в России интернет-сайты.

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