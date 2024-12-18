Роскомнадзор не намерен собирать сведения об интернет-пользователях, обходящих блокировки сайтов

Роскомнадзор (РКН) опроверг появившуся ранее информацию о том, что ведомство якобы намерено собирать идентификационные и другие персональные сведения об интернет-пользователях, которые заходят на заблокированные в России интернет-сайты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии