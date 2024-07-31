Неисправность следовавшего из Перми «Финиста» привела к задержке движения поездов

ПЕРМЬ, 31 июля, ФедералПресс. Уральская транспортная прокуратура начала проверку после задержки электропоезда сообщением Нижний Тагил – Каменск-Уральский между станцией Электродепо и ВИЗ в Свердловской области.
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