В Россию будут меньше ввозить бытовой химии и косметики по параллельному импорту

Изменения в список товаров для параллельного импорта будут внесены в ближайшее время. Они станут основной для уменьшения перечня в части косметики и бытовой химии, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли РФ Романа Чекушова.
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