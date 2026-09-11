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Петербургское "Динамо" одержало победу над "Сочи" в четвёртом раунде Пути регионов FONBET Кубка России

Петербургское "Динамо" одержало победу над "Сочи" в четвёртом раунде Пути регионов FONBET Кубка России

Представитель Первой лиги активнее начал встречу и больше владел мячом, однако открыть счёт удалось хозяевам.

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