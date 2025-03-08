В Петербурге будут выдавать быстрее разрешения на установку объектов для размещения информации

Губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление Разрешения на установку или перемещение объектов для размещения информации будут выдавать быстрее, передает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии