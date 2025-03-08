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Петербургский дневник

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В Петербурге будут выдавать быстрее разрешения на установку объектов для размещения информации

В Петербурге будут выдавать быстрее разрешения на установку объектов для размещения информации

Губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление Разрешения на установку или перемещение объектов для размещения информации будут выдавать быстрее, передает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

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