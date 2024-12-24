7 интересных фактов о северных оленях

Носы оленей могут краснеть Фото: Batbadrakh/Shutterstock/FOTODOM Когда оленям нужно остыть, кровь прилегает к коже, отчего нос становится красным Это связано с тем, что кровоток в носу может увеличиваться или уменьшаться для регулирования теплообмена.