7 интересных фактов о северных оленях

Носы оленей могут краснеть Фото: Batbadrakh/Shutterstock/FOTODOM Когда оленям нужно остыть, кровь прилегает к коже, отчего нос становится красным Это связано с тем, что кровоток в носу может увеличиваться или уменьшаться для регулирования теплообмена.
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