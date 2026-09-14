В Крыму закрыли подпольные мастерские по модернизации оружия

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность 111 человек из 43 регионов, занимавшихся незаконным оборотом и восстановлением боевых свойств оружия, в том числе в Крыму и Севастополе.
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