Бакаев рассказал, как Джикия мотивировал его с помощью кексов перед "Легией"

Хавбек московского "Спартака" Зелимхан Бакаев, ставший автором победного гола в ворота варшавской "Легии" (1:0) в матче заключительного тура группового раунда Лиги Европы, рассказал о предматчевом разговоре с капитаном и команды Георгием Джикией.