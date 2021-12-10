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Бакаев рассказал, как Джикия мотивировал его с помощью кексов перед "Легией"

Бакаев рассказал, как Джикия мотивировал его с помощью кексов перед "Легией"

Хавбек московского "Спартака" Зелимхан Бакаев, ставший автором победного гола в ворота варшавской "Легии" (1:0) в матче заключительного тура группового раунда Лиги Европы, рассказал о предматчевом разговоре с капитаном и команды Георгием Джикией.

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