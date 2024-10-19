Ростислав Ищенко и Андрей Мартьянов о геополитических результатах СВО

Ростислав Ищенко. Геополитические результаты СВО © Украина.ру До сих пор большая часть населения России наивно считает, что вот закончится СВО и наступит победный мир, как после Великой Отечественной войны.
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