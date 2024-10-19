Ростислав Ищенко и Андрей Мартьянов о геополитических результатах СВО

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ВА
Владимир Акулов
А неизбежное  применение  ЯО в  Европе ,  которого  желают  СШа   уважаемые  политологи  не  просчитали  ?  Будущее  легко  предсказать    ТОЧНО   : представь  самый  ХУДШИЙ    вариант  событий...
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