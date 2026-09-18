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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ватцке призвал Инфантино уйти в отставку на фоне скандалов с продажей прав на ЧМ, Балогуном и премией Трампу: «Он должен уйти. Без всяких «но» и «если»

Вице-президент Немецкого футбольного союза (DFB) Ханс-Йоахим Ватцке призвал президента ФИФА Джанни Инфантино уйти в отставку.

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