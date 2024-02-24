США внесли в санкционный список «Совкомфлот» и 14 танкеров

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционный список российскую компанию «Совкомфлот» и 14 связанных с ней танкеров, говорится в релизе американского Минфина.
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