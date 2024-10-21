В Омске почти 6 кг гашиша изъяли сотрудники полиции у наркоперевозчика

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области в ходе оперативных мероприятий установили, что 64-летний житель Алтайского края причастен к незаконному обороту наркотиков.
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