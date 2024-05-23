Замглавы Генштаба Шамарина задержали по делу о взятке

Правоохранители добрались до заместителя главы Генштаба Руководитель Главного управления связи ВС РФ и по совместительству заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин был задержан правоохранителями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии