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Бесстрашный русский снайпер с позывным Подя совершил подвиг с косой в руках

Бесстрашный русский снайпер с позывным Подя совершил подвиг с косой в руках

Русский военнослужащий спас десятки жизней благодаря своей смелости и оказавшейся под рукой косе.В Сети появилась видеозапись подвига русского солдата, который проявил невероятную смелость и бесстрашие, расчистив тропу в минном поле.

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