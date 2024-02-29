Бесстрашный русский снайпер с позывным Подя совершил подвиг с косой в руках

Русский военнослужащий спас десятки жизней благодаря своей смелости и оказавшейся под рукой косе.В Сети появилась видеозапись подвига русского солдата, который проявил невероятную смелость и бесстрашие, расчистив тропу в минном поле.
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