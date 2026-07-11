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Холанд напомнил Руни про обещание отправиться в сплав по реке, если Норвегия пройдет Бразилию на ЧМ. Уэйн сказал: «Больше не буду ничего обещать»

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд напомнил Уэйну Руни про обещание отправиться в сплав по реке, если норвежцы пройдут Бразилию в 1/8 финала ЧМ-2026.

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