Раскрыты подробности телефонного разговора Байдена и Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал своему американскому коллеге Джо Байдена о стратегических планах дальнейших боевых действий на Украине в ходе телефонного звонка, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.
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