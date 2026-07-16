К какому вероисповеданию относятся цыгане и чем необычна их вера

Цыгане столетия живут рядом с нами, но мы знаем о них меньше, чем об индейцах Амазонии. Например, если спросить прохожих о религии, которую исповедует этот народ, то большинство уверенно скажут, что цыгане язычники, а кто-то еще и уточнит, что огнепоклонники.