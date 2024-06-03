Путин объявил незаметную мобилизацию: все должны понимать, в какое время живем

Краем по отечественным проблемам, зато развёрнутый рассказ о проблемах США с историческим экскурсом. Откровенно говоря, мне до фени их проблемы. Мне интересно, кому Светлоликий предлагал мобилизоваться. Если тем, о ком я подумал, то они мобилизоваться не способны в принципе.

Борис Леонтьев

Бедные, бедные гринго… США в 2020-х = Россия в 1990-х. Если сравнивать дальше, то Джо Байден — это наш ЕБН, а Дональд Трамп — Жириновский. А с экономикой и политическим положением США в мире, Китай (не без нашей помощи) сейчас делает то, что США делали с СССР, а потом с Россией в 90-е. Так что думаю, что свой 1991-ый и парад суверенитетов гринго тоже поимеют по полной.