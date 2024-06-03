СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 194 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Леонтьев
    Бедные, бедные гринго… США в 2020-х = Россия в 1990-х. Если сравнивать дальше, то Джо Байден — это наш ЕБН, а Дональ...Путин объявил нез...
  • Владимир Тамбасов
    А что их рожи спрятали - страна должна знать в лицо своих "героев"!!!«Голые вечеринки»...
  • Анатолий Рябенко
    Надо требовать от руководства стран поставщиков мигрантов на развитие собственной экономики и загрузке собственного н...СПЕЦОПЕРАЦИЯ "ВАВ...

Путин объявил незаметную мобилизацию: все должны понимать, в какое время живем

Путин объявил незаметную мобилизацию: все должны понимать, в какое время живем

Главные новости прошедшей недели Тринадцать – это нормальный мужской размер НДФЛ, где ты вообще 22 видела? Так, с шутками-прибаутками, встретили на неделе граждане налоговые изменения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Да!
Ответить
7 час.
Валерий Каулин
Краем по отечественным проблемам, зато развёрнутый рассказ о проблемах США с историческим экскурсом. Откровенно говоря, мне до фени их проблемы. Мне интересно, кому Светлоликий предлагал мобилизоваться. Если тем, о ком я подумал, то они мобилизоваться не способны в принципе.
Ответить
4 час.
Борис Леонтьев
Бедные, бедные гринго… США в 2020-х = Россия в 1990-х. Если сравнивать дальше, то Джо Байден — это наш ЕБН, а Дональд Трамп — Жириновский. А с экономикой и политическим положением США в мире, Китай (не без нашей помощи) сейчас делает то, что США делали с СССР, а потом с Россией в 90-е. Так что думаю, что свой 1991-ый и парад суверенитетов гринго тоже поимеют по полной.
Ответить
17 мин.

Картина дня

наверх