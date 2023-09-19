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Перегруженным фурам теперь можно ездить по дорогам Приморья только по спецразрешению

Перегруженным фурам теперь можно ездить по дорогам Приморья только по спецразрешению

Грузоперевозчики должны получать специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.

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