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Флик после 5:1 с «Бетисом»: «Педри – лидер, Араухо – особенный игрок, де Йонг движется в верном направлении. «Барса» всегда стремится к совершенству – хотим продолжать в том же духе»

Каталонцы одержали победу со счетом 5:1 в 1/8 финала Кубка Испании. «Педри действовал везде. Он настоящий полузащитник, потрясающе играет и в обороне, и в атаке, взаимодействует с партнерами на поле.

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