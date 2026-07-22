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Царьград

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Сергей Лавров призвал США к здравому смыслу на фоне кризиса в Корее

Сергей Лавров призвал США к здравому смыслу на фоне кризиса в Корее

Глава МИД России Сергей Лавров на мероприятиях АСЕАН на Филиппинах подчеркнул важность здравого смысла в разгрузке напряженности на Корейском полуострове, напомнив о достигнутых ранее соглашениях по денуклеаризации всей территории.

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