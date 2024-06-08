Альтернативная временная линия из Dune: Awakening в «Видении Пола Атрейдеса»В ММО на выживание Dune: Awakening от Funcom и Level Infinite события развивались иначе, чем в книгах и фильмах: пора узнать, как именно, через кинематографическое «Видении Пола Атрейдеса».