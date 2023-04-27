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В Хабаровске пройдут отборочные прослушивания в театральную школу Олега Табакова

В Хабаровске пройдут отборочные прослушивания в театральную школу Олега Табакова

Отборочные прослушивания в театральную школу Олега Табакова пройдут в Хабаровске 13 и 14 мая при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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