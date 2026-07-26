Российские средства ПВО сбили за сутки 465 беспилотников и два снаряда HIMARS

За последние сутки системы противовоздушной обороны России уничтожили 465 беспилотных летательных аппаратов и два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS, сообщает Министерство обороны РФ.
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