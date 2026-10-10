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Удар по контролеру за безбилетный проезд: как чувство вседозволенности довело мигранта до тюремной камеры

Удар по контролеру за безбилетный проезд: как чувство вседозволенности довело мигранта до тюремной камеры

Казалось бы, рядовая ситуация в общественном транспорте: проверка оплаты проезда. Однако для некоторых приезжих «специалистов» банальное требование предъявить билет или документ, удостоверяющий личность, становится поводом для проявления агрессии и откровенного беспредела.

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