Удар по контролеру за безбилетный проезд: как чувство вседозволенности довело мигранта до тюремной камеры

Казалось бы, рядовая ситуация в общественном транспорте: проверка оплаты проезда. Однако для некоторых приезжих «специалистов» банальное требование предъявить билет или документ, удостоверяющий личность, становится поводом для проявления агрессии и откровенного беспредела.