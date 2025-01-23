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Как подобрать фильтр для стиральной машины

Как подобрать фильтр для стиральной машины

К сожалению наша страна не занимает лидирующие места по качеству водопроводной воды. Такая ситуация не только приводит к увеличению числа заболеваний жителей страны, но и сокращает срок службы бытовой техники, в которой используется вода (стиральные и посудомоечные машины, элементы систем водоснабжения и отопления).

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