Как подобрать фильтр для стиральной машины

К сожалению наша страна не занимает лидирующие места по качеству водопроводной воды. Такая ситуация не только приводит к увеличению числа заболеваний жителей страны, но и сокращает срок службы бытовой техники, в которой используется вода (стиральные и посудомоечные машины, элементы систем водоснабжения и отопления).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)