Как подобрать фильтр для стиральной машины

К сожалению наша страна не занимает лидирующие места по качеству водопроводной воды. Такая ситуация не только приводит к увеличению числа заболеваний жителей страны, но и сокращает срок службы бытовой техники, в которой используется вода (стиральные и посудомоечные машины, элементы систем водоснабжения и отопления).