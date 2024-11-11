Аэропорт Волгограда представил новое оформление фасада с рекламой маркетплейса

В международном аэропорту Волгограда 11 ноября 2024 года была установлена новая вывеска на фасаде терминала, информирующая путешественников о низких ценах на одном из популярных электронных маркетплейсов.
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