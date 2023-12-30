Чем болен Брюс Уиллис, и кто может быть в группе риска этой болезни Елена ГалицкаяСистемные нарушения речи и ее понимания оказались не единственной проблемой, с которой столкнулся голливудский актер Брюс Уиллис, сообщает vokrugsveta.