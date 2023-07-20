Суровая ответка за мост впечатлила "соседей"

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

У бандерлохов это входит в привычку - день-два "безудержно радоваться" собственной глупости и фоткаться под всякой хренью с картинкой перемоги, а потом неделями сидеть в унынии - а нас-то за шо?!