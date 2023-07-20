СССР-Россия

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Суровая ответка за мост впечатлила "соседей"

Суровая ответка за мост впечатлила "соседей"

"Такой жути еще не было!" Вторые сутки наши утюжат одесские и николаевский порты и не только. Соседка лишилась выхода к морю.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
Бандероскот должен быть жесточайше наказан, в назидание другим- помойным килькам и пиндосне- приготовиться !!!
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16 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
У бандерлохов это входит в привычку - день-два &quot;безудержно радоваться&quot; собственной глупости и фоткаться под всякой хренью с картинкой перемоги, а потом неделями сидеть в унынии - а нас-то за шо?!
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14 час.
Valentina Garmuviene
Терпите !Сами напросились!
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5 час.

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