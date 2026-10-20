Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Макс поздравил сварщиков Мосгаза, которые стали чемпионами на международном конкурсе профессионального мастерства в Китае.
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